Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi - Haberler

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra ülkesinin içinde bulunduğu Baltıkların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra ülkesinin içinde bulunduğu Baltıkların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Kallas, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" bir olay olarak nitelendiren Kallas, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kallas, "Süreci ilerletmeye ve Finlandiya ile İsveç'i NATO'da görmeye hazırız." dedi.

Rusya'nın saldırganlığını artırmasından sonra Baltık bölgesinde de savunmanın artırılması gerektiğini vurgulayan Kallas, NATO müttefiklerinin Baltık ülkelerindeki askerlerini ve mevcudiyetlerini artırdığını hatırlattı.

Kallas, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları, hem Baltık bölgesinin hem de Avrupa-Atlantik bölgesinin daha güvenli olması anlamına gelecek. Bunlar iki güçlü ülke ve bölgenin güvenliği için taahhütte bulunuyorlar." diye konuştu.

Estonya'nın Baltıklardaki NATO mevcudiyetinin daha da artırılmasına yönelik taleplerini uzun süredir gündeme getirdiğini hatırlatan Kallas, şöyle devam etti:

"Güçlü kararlar alınması için çalışıyorduk. Şimdi bu güçlü kararları elde ettiğimizi söyleyebilirim. Tümen boyutunda kuvvetler oluşturacağız. Karargahı Estonya'da olacak. Bu karar tüm askerlerin sürekli Estonya'da bulunacakları anlamına gelmiyor. Bu kuvvet hem bizim kendi savunma kuvvetlerimiz hem Estonya'da bulunan müttefik ülke askerlerinden hem de belki Türkiye veya İngiltere ya da başka bir NATO ülkesinin görevlendirdiği askerlerden oluşacak. Bunlar ihtiyaç halinde ilk andan itibaren sınırlarımızı, NATO sınırlarını korumak üzere ivedilikle gelecek birlikler olacak."

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

Togo Cumhuriyeti Finlandiya Estonya İsveç Güncel Haberler

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