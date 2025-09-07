Haberler

Estetisyen Buket Gülver Toprağa Verildi

Isparta'da evinde ölü bulunan estetisyen Buket Gülver'in cenazesi, camide kılınan namazın ardından Gülcü Mahallesi mezarlığına defnedildi. Ablası, Gülver'in sağlık sorunları ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Isparta'da dün evinde ölü bulunan estetisyen Buket Gülver'in (32) cenazesi toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesinin morgundan alınan Gülver'in cenazesi, Emre Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Gülcü Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medya hesabından kardeşinin bir süredir sağlık sorunlarının olduğu ve kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Estetisyen Buket Gülver, dün Ayazmana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
