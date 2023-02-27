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ESRÜK DAĞI'NA TIRMANIP, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

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VAN'ın Muradiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

VAN'ın Muradiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Erciş Dağcılık, Arama Kurtarma, Doğa ve Çevre Derneği'ne üye bir grup dağcı ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarının ardından geri döndü. Dağcı ve aktivistler, dönüş sonrası Muradiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Erciş Dağcılık, Arama Kurtarma, Doğa ve Çevre Derneği Temsilcisi Mustafa Şahin (55), depremin hemen ardından arkadaşları ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "23 Ekim 2011 Van depremini yaşayanlar olarak depremzedeleri en iyi biz anlarız. Bugün de ben ve dağcı arkadaşlarım yüksekliği yaklaşık 3 bin metre olan Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirdik. Burada aktivist arkadaşlarım ile 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdik. Amacımız; deprem gerçeğine dikkat çekmek. İnşallah bir daha böylesi büyük depremler yaşamayız" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Kahramanmaraş Muradiye Van Güncel Haberler

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