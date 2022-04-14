Eşref Hamamcıoğlu: "Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, katıldığı GSYİAD iftarının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gönül veren insanları bir arada görmek bizi de mutlu etti. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur" dedi.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde üyelerine iftar yemeği verdi. Yemeğe katılan Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalar bulundu.

Ramazan'ın barış ayı olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Bütün Galatasaraylı iş insanlarını görmek, birlikte paylaşmak güzeldi. GSYİAD Başkanı'na da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Seçime giren ekip arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray'a gönül veren insanları bir arada görmek bizi de mutlu etti. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Domenec Torrent ile ilgili yaptığı paylaşımının hatırlatılması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Benim basın toplantısı yapma niyetim yoktu, hoş bir gece geçirdik. Yazılı açıklamam gayet netti, bunun için yazılı açıklama yaptım. Bunun dışında daha çok vaktinizi almayayım" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)