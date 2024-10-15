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Esra Erol'a Yönelik Tehdit İçerikli Video Paylaşan Şahıs Gözaltında

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Esra Erol'a tehdit içeren video paylaşan H.D. isimli şahsın Pendik'te gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Esra Erol Politika Güvenlik 3-sayfa Pendik Güncel Medya

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