Esra Erol, 45 yıllık evliliği kurtarmak için ayakkabılarını çıkardı.

Melahat Bağ, merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ESRA EROL, 60 YAŞINDAKİ ÇİFTİ BARIŞTIRMAK İÇİN ÇIPLAK AYAK KOŞMAK ZORUNDA KALDI.

"Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin diyen Melahat Teyze'nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ stüdyoya girmemekte ısrar edince Esra Erol stüdyodan çıkarak Ramazan Bağ'ın yanına koştu. Hızlı hareket edebilmek için ayağındaki ayakkabıları çıkartarak, çıplak ayak Ramazan Amca'nın yanına koşan Esra Erol'un o anları görülmeye değerdi.

Kelimenin tam anlamıyla Nuh diyen Peygamber demeyen Ramazan Amca eşini sevdiğini ama kararsız olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

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