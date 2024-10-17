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Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu Proje İmam Hatip Lisesince düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Mahmut Celalettin Ökten'in hayatını konu alan sinevizyon gösterildi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, imam hatip okullarının önemine işaret ederek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Murat Şahin Etkinlik giresun Kültür Güncel Espiye

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