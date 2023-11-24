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Espiye Müftüsü Gülbe, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.