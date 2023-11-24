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Espiye Müftüsü Gülbe, Öğretmenler Günü'nü kutladı

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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti.

Gülbe, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Güngör Karaman, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Erdoğan ile Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu Müdürü İsmail Çelik'le görüştü.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Gülbe, kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Öğretmenler Günü İsmail Çelik Murat Şahin Güncel Haberler

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