Espiye Müftüsü Gülbe, öğrencilerle bir araya geldi

Giresun'un Espiye ilçesi Müftüsü Osman Gülbe, öğrencilerle bir araya geldi.

Gülbe, "Mevlid-i Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevliler Haftası" etkinlikleri kapsamında, Yatılı Erkek Kur'an Kursu Salonunda öğrencilerle buluştu.

Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Gülbe, " Allah'ın bize verdiği ömür sermayesinde en önemli dönem, gençlik dönemidir. Gençlik dönemi, Allah'ın insana lütfudur. Ama bu dönemin de bir sonu vardır. Gençlik dönemi, insanın geleceğe dair kararlar aldığı dönemdir. Özellikle bu çağlarda bireyin kendisini anlamlandırması, konumlandırması gerekiyor." dedi.