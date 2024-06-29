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Espiye Müftüsü Şehit Murat Şahin'in Mezarını Ziyaret Etti

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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2019'da şehit olan sözleşmeli er Murat Şahin'in Yeniköy'deki mezarını ziyaret etti. Gülbe, dua okuyarak tüm şehitlerin mekanlarını cennet eylesin ve şehit ailelerine sabır diledi. Ziyarete Yeniköy Muhtarı Zeki Yıldırım, din görevlileri Hasan Kılıç ve Ferhat Aydoğdu da katıldı.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, şehit Murat Şahin'in mezarını ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2019'da şehit olan sözleşmeli er Şahin'in Yeniköy'deki mezarına ziyarette bulunan Gülbe, dua okudu.

Gülbe, "Rabb'im bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve bütün şehit ailelerine sabrıcemil ihsan eylesin." dedi.

Yeniköy Muhtarı Zeki Yıldırım, din görevlileri Hasan Kılıç ve Ferhat Aydoğdu da ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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