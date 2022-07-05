Espiye Müftülüğü'ne atanan Gülbe görevine başladı Espiye Müftülüğüne atanan Osman Gülbe, görevine başladı. Espiye Müftülüğüne atanan Osman Gülbe, görevine başladı. Gülbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Espiye'de görev yapacak olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Güzel hizmetlere imza atmayı amaçladıklarını ifade eden Gülbe, "Espiye'de inşallah buradaki hizmetleri elbirliği ile yapacağımıza inanıyorum. Yeni görev yerimizin hem bize hem de Espiye ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi. AA / Fikret Bıyık - Güncel Güncel Haberler

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