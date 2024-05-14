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Espiye Kaymakamı Başarılı Kamu Personelini Ödüllendirdi

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Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı kamu personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi. Törende jandarma ve emniyet mensupları da dahil olmak üzere 9 personele belgeleri verildi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı kamu personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakamlıkta düzenlenen törende Tengir, gösterdikleri yüksek performanslarından dolayı aralarında jandarma ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 9 personele belgelerini verdi.

Tengir, burada yaptığı konuşmada, insana verilen hizmetin değerinin ölçülemeyeceği belirterek, yapılan çalışmaların kutsallığının bilinmesinin meslek hizmeti noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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