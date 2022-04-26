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Espiye ilçesinde öğrencilere hijyen eğitimleri veriliyor

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye ilçesinde öğrencilere hijyen eğitimleri veriliyor

Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere hijyen eğitimleri verilmeye başlandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere hijyen eğitimleri verilmeye başlandı.

İlçe Sağlık Müdürü Muammer Tuğrul Yıldırım, gazetecilere, hijyenin günümüzde öneminin daha da arttığını söyledi.

Yıldırım, okullarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle öğrencilere hijyenin önemi ve neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerden hijyen kurallarına uymalarını isteyen Yıldırım, çocukların sağlıklarının korunması için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık, Giresun, Güncel, Haberler

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