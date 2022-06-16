Espiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 348 kurs düzenledi

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan kurslara 5 bin 91 kişinin katıldığı bildirildi.

Merkez Müdürü Melike Ünver, AA muhabirine, kurum tarafından mesleki ve teknik 96, sosyal ve kültürel 252 olmak üzere toplamda 348 kurs açıldığını söyledi.

Ünver, bu kurslara 1760'ı erkek, 3 bin 331'i kadın olmak üzere 5 bin 91 vatandaşın katıldığını aktardı.

İlçenin toplam nüfusunun yüzde 13,75'inin müdürlüklerince verilen eğitimlerden faydalandığına işaret eden Ünver, şöyle konuştu:

"Eğitimli, ulusal değerlerine sahip çıkan, düşünen, üreten, çalışan ve ekonomisi güçlü bir Türkiye yaratmak ve gelecek kuşaklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için topyekun çalışmak, üretmek ve eğitimli olmak zorunda olduğumuz bilinciyle biz el birliğiyle çalışmaktayız. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

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