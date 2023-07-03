Giresun'un Espiye ilçesinde Espiye Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek, engelli vatandaşların topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır.

??????? Giresun'un Espiye ilçesinde Espiye Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Murat Kara, gazetecilere, tüm Espiye ve köylerindeki engelli vatandaşlardan derneğe üye olmalarını beklediklerini söyledi.

Amaçlarının engellileri topluma kazandırmak olduğunu belirten Kara, tüm engelli grupların eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kara, derneğin kurulmasında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur'a teşekkür etti.

Murat Kara başkanlığındaki derneğin yönetim kurulu ise Razı Sarıkaya, Nadir Akkaya, Sedat Okur, Havva Gülamoglu, Melek Cebeci, Zeki Cantürk, Sabiha Cantürk, Muteber Özdemir ve Hacı Hüseyin Cebeci'den oluştu.