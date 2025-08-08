Espiye'deki öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak

Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST finalinde yarışacak.

Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teknoloji takımı Aksungur'un TEKNOFEST finaline katılacağı belirtildi.

Takımın geliştirdiği "ÇEPNİ" adlı elektrikli aracın TEKNOFEST 2025 Elektrikli Araç Yarışları Türkiye Finalinde yarışacağı aktarılan açıklamada, öğrencilere başarı dilendi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
title
