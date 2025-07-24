Espiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kur'an-ı Kerim Hediye Edildi
Giresun'un Espiye ilçesinde, yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrencilere 100 adet Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Kur'an'ın önemine vurgu yaparken, dernek başkanı Kemal Küçükaydın eğitim desteğine devam edeceklerini belirtti.
Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
İlçe Müftülüğü ile Espiye İlçesi Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde 100 adet Kur'an-ı Kerim, mahalle ve köylerdeki öğrencilere ulaştırıldı.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Bütün kitaplar, ilimler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır." dedi.
Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın ise öğrencilerin eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel