Espiye'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Kur'an-ı Kerim Hediye Edildi

Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

İlçe Müftülüğü ile Espiye İlçesi Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde 100 adet Kur'an-ı Kerim, mahalle ve köylerdeki öğrencilere ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Bütün kitaplar, ilimler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır." dedi.

Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın ise öğrencilerin eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.