Espiye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapılıyor - Haberler

Espiye'de kardan kapalı yayla yollarında çalışma başlatıldı.

İlçe Özel İdaresince Çakıl ve Karaovacık yaylası yollarında kar temizleme çalışması yapılıyor.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, ekiplerin yolları açmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Her yıl mayıs ayında yayla yollarındaki kar kütlelerini temizliyoruz. Yaylalara göç edecek vatandaşların en kısa zamanda ulaşımını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyoruz." dedi.