Espiye'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılacak

Giresun'un Espiye ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü açılacak.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin desteği ile çalışmaları sürdürülen Sosyal Hizmet Merkezi, belediye ek hizmet binasının 3'üncü katında yer alacak.

Espiye ve Yağlıdere'deki 52 bin 789 nüfusa hizmet verecek Sosyal Hizmet Merkezi'nde, vatandaşlar evde bakım yardımı, sosyal-ekonomik destek yardımı, danışmanlık ve eğitim hizmetleri, çocuklara, gençlere, kadınlara, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler gibi birçok alanda sosyal hizmet çalışmalarına erişebilecek.