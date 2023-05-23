Espiye'de sel felaketinde yıkılan cami yeniden inşa edildi

Espiye'de 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde yıkılan cami, hayırsever vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edildi.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Aydınlar köyü merkezine iki katlı olarak yeniden yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Camiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülbe, inşaatın tamamlandığını belirterek, çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından en kısa zamanda caminin ibadete açılacağını kaydetti.