Espiye'de Şehitler Anma Programı

Giresun'un Espiye ilçesinde şehitler için anma programı organize edildi.

Siirt'te 1996 yılında şehit olan Ahmet Kesgin ve 1992'de Hakkari'de şehit düşen Özgün Özdemir için ilçedeki Merkez Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program kapsamında katılımcılar şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Programa şehit ailelerinin yanı sıra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kubilay Bayındır, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.