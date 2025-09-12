Haberler

Espiye'de Şehitler Anma Programı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde şehitler için anma programı organize edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde şehitler için anma programı organize edildi.

Siirt'te 1996 yılında şehit olan Ahmet Kesgin ve 1992'de Hakkari'de şehit düşen Özgün Özdemir için ilçedeki Merkez Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program kapsamında katılımcılar şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Programa şehit ailelerinin yanı sıra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kubilay Bayındır, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.