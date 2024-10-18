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Espiye'de Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş anıldı

Espiye'de Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş anıldı
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Giresun'da, Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş için şahadetinin 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Giresun'da, Şehit Jandarma Komando Yakup Buruş için şahadetinin 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Buruş'un Espiye ilçesine bağlı Avluca köyündeki mezarını ziyaret eden ailesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve diğer ilgililer dua etti.

Avluca Köyü Camisi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Gülbe, şehidin babası Dursun Buruş'a tekrar taziyelerini iletti, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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