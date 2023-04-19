Espiye'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında İlçe Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında yapılan toplantıda, seçimin Espiye'de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Emniyet Müdürü Vekili Birkan Erden, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Metin Domaç, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hikmet Domaç ile siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.