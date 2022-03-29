Espiye'de meydana gelen heyelanda bir ev hasar gördü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı, bir evde hasar oluştu.

Ericek Köyü Muhtarı Menderes Abdioğlu, AA muhabirine, dün gece Hanyanı Mahallesi'nde toprak kayması yaşandığını belirtti.

Abdioğlu, heyelanda 2 katlı bir evde hasar oluştuğunu, Espiye-Karadoğa yayla yolunun ise ulaşıma kapandığını kaydetti.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Abdioğlu, evin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanın bulunmadığını sözlerine ekledi.