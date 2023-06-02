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Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

Güncel Haberler

Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer organize edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer organize edildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı kız ve erkek hafız Kur'an kursu öğrencilerine yönelik olumlu düşünme, yetenek, cesaret, stresle baş etme yöntemleri ile özgüven geliştirme konularında seminer düzenlendi.

Yazar Zekeriya Beşirli, Müftülük Konferans Salonu'ndaki seminerde, özgüvenin büyüyüp gelişebilen, kazanılabilen bir özellik olduğunu söyledi.

Özgüvenin, bilginin ve yeteneğin bireylerin hem sosyal ilişkilerini hem de akademik başarılarını etkilediğini vurgulayan Beşirli, her zaman olumlu düşünmeye odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık Giresun Güncel Haberler

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