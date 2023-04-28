Espiye'de kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Espiye Kitap Okuyor" yarışmasında en çok kitap okuyan 12 öğrenciyi ödüllendirdi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Espiye Kitap Okuyor" yarışmasında en çok kitap okuyan 12 öğrenciyi ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul ve liselerde dereceye giren 12 öğrenciye Kaymakam Tengir tarafından katılım belgesi ve para ödülü verildi.

Öğrencileri tebrik eden Tengir, şunları kaydetti:

"Kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek, okuduğunu anlayabilmek, anladığını yorumlayabilmek, boş vakitlerini anlamlı ve verimli kullanabilmelerini öğrenmek, gelişen teknolojinin yanlış kullanılması sonucu ve gençler arasında düşen kitap okuma oranını artırarak ömür boyu devam eden bir alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyoruz."