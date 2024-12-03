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Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Giresun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Lisesi Hatip Konferans Salonunda organize edilen toplantıya, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, mücadelenin planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kavanoz, bu süreçte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde belediyeler, muhtarlıklar, çiftçiler ve ilgili kurumların birlikte çalışmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Kaan Altaş ise kokarca zararlısının tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtti.

Altaş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için zirai ve biyolojik mücadele yöntemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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