Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Lisesi Hatip konferans salonunda düzenlenen toplantıda, mücadelenin planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kavanoz, bu süreçte Tarım ve Oman İlçe Müdürlüğü koordinesinde belediyeler, muhtarlıklar, çiftçiler ve ilgili kurumların birlikte çalışmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp ise istilacı bir zararlı olan kahverengi kokarcaya karşı 10 köy ve mahallede kışlak ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Diğer köy ve mahallelerde çalışmaların devam edeceğini belirten Küp, 2024 Haziran ayı içerisinde sahil bandında 3 köy ve 2 mahalleye toplam 6 bin samuray arısı salındığını ve bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.