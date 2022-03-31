Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı - Haberler

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Espiye'de "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye'de

??????? Espiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak el dokumasıyla yapılan çantaların yer aldığı "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı.

??????? Espiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince geri dönüşüm malzemeleri de kullanılarak el dokumasıyla yapılan çantaların yer aldığı "Kadın Çantasında Dünyayı Taşır" sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melike Ünver, Özel İdare İş Hanı'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, çantaların 6 aylık emeğin sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Kursiyerlerin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri verimli bir kurs gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünver, "Bu kursların düzenlenmesi ve kadınlarımızın eğitimli bir şekilde el emeği göz nuru eserler üretmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlaması gurur verici bir durumdur." dedi.

Açılışa Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Güncel, Haberler

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