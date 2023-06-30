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Espiye'de jandarmadan trafik denetimi

Espiye'de jandarmadan trafik denetimi

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Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı'nda da denetimlerini sürdürdü.

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri Kurban Bayramı'nda da denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Espiye- Yağlıdere karayolundaki denetimlerde çikolata ikram ettikleri sürücüleri, emniyet kemeri, hız kuralları, cep telefonu kullanımı ve dinlenme sürelerine ilişkin uyardı.

Sürücüler, trafik denetiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Kurban Bayramı Yağlıdere Jandarma Giresun Güncel Haberler

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