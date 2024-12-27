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Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
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Giresun'un Espiye ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması organize edildi.

Giresun'un Espiye ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması organize edildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki 13 okuldan öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ilkokullar kategorisinde Güzelyurt İlkokulu öğrencisi Lütfiye Tığ birinci, Cibril İlkokulu öğrencisi Ahsen Arpacık ikinci, Süleyman Demirel İlkokulu öğrencisi Cemre Demir üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Güzelyurt Ortaokulu öğrencisi Fatma Nur Kandemir birinciliği, Cibril Ortaokulu öğrencisi Elif Beren Gedikli ikinciliği, Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu öğrencisi Celal Asaf Sarıkaya üçüncülüğü elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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