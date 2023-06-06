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Espiye'de hacı adayları dualarla yola çıktı

Espiye'de hacı adayları dualarla yola çıktı

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Giresun'un Espiye ilçesinden hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Giresun'un Espiye ilçesinden hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Camisi önünde düzenlenen törende, 29 hacı adayı kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, törende yaptığı konuşmada, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, "Kutsal topraklarımıza giden hac yolcularımızı dualarla yolcu ediyoruz. Rabbim hemşerilerimize hac yolculuklarına hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Giresun Güncel Haberler

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