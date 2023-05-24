Espiye'de hacca gidecek hacı adaylarına sağlık semineri verildi

Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerinden hacca gidecek 59 hacı adayına sağlık semineri verildi.

Espiye Müftülük Konferans Salonunda Giresun ve Espiye Sağlık Müdürlüğü görevlileri, hac yolculuğunda sağlıklı kalmak ve hacda sağlık hizmetleri, temel sağlık bilgisi ve salgın hastalıklar konulu sunum gerçekleştirdi.

Programda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi sorumlusu halk sağlığı uzmanı Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı ile Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Ebe Neslihan Özdemir, yolculuk öncesi aşı ve hac ibadeti esnasında sağlık ve temizlik kuralları hususunda bilgilendirme yaptı.

Programın sonunda hacı adaylarına Espiye Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından menenjit aşısı yapıldı.