Espiye'de engellilerden şehit er Ünal'ın mezarına ziyaret
Güncel Haberler
Espiye'de bir grup engelli, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarını ziyaret etti.
Espiye'de bir grup engelli, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarını ziyaret etti.
Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ünal'ın kabri başında dua okudu.
Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin." dedi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel