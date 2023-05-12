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Espiye'de engellilerden şehit er Ünal'ın mezarına ziyaret

Espiye'de engellilerden şehit er Ünal'ın mezarına ziyaret

Güncel Haberler

Espiye'de bir grup engelli, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarını ziyaret etti.

Espiye'de bir grup engelli, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarını ziyaret etti.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ünal'ın kabri başında dua okudu.

Espiye Engelliler Koordinatörü Orhan Cesur, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

İsmail Ünal Piyade Güncel Haberler

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