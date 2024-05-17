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Espiye'de el sanatları resim sergisi açıldı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Espiye'de Gençlik Merkezi Salonu'nda el sanatları resim sergisi düzenlendi. Sergide ahşap, ebru, taş boyama, pastel boya, kuru kalem, sulu boya ve akrilik olmak üzere 550 resim sergileniyor. İlçe Kaymakamı Taner Tengir, sergiyi ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

??????? Espiye'de el sanatları resim sergisi açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Salonu'nda organize edilen sergide ahşap, ebru, taş boyama, pastel boya, kuru kalem, sulu boya ve akrilik olmak üzere 550 resim yer alıyor.

Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Taner Tengir, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

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