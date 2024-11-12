Espiye'de Din Görevlilerine Hizmet İçi Kurs Düzenlendi
Espiye Müftülüğünce din görevlilerine yönelik 6 ay sürecek hizmet içi kurs düzenlendi. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, hafızlığın önemine dikkat çekti.
Espiye Müftülüğünce din görevlilerine yönelik hizmet içi kurs organize edildi.
Kursu ziyaret eden İlçe Müftüsü Osman Gülbe, hafızlığın kolay olmadığını söyledi.
Kur'an'ın öngördüğü değerlerin özümsenerek hafızlığın taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Gülbe, kursa katılan din görevlilerine teşekkür etti.
İlçedeki yatılı erkek Kur'an kursunda 12 din görevlisinin katıldığı kurs 6 ay sürecek.