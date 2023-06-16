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Espiye'de ceza infaz kurumunda hafızlık kursu açıldı

Espiye'de ceza infaz kurumunda hafızlık kursu açıldı

Güncel Haberler

Giresun'un Espiye ilçesindeki ceza infaz kurumunda hafızlık kursu düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesindeki ceza infaz kurumunda hafızlık kursu düzenlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Espiye L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevlendirilen 6 din görevlisinin, hükümlü ve tutuklulara Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ile hafızlık eğitimi verdiğini söyledi.

Kurumdaki 8 hükümlünün hafızlık eğitimine devam ettiğini belirten Gülbe, bir hükümlünün ise eğitimini tamamlayarak hafız olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Hisarcık Giresun Güncel Haberler

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