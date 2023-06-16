Espiye'de ceza infaz kurumunda hafızlık kursu açıldı

Giresun'un Espiye ilçesindeki ceza infaz kurumunda hafızlık kursu düzenlendi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Espiye L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevlendirilen 6 din görevlisinin, hükümlü ve tutuklulara Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ile hafızlık eğitimi verdiğini söyledi.

Kurumdaki 8 hükümlünün hafızlık eğitimine devam ettiğini belirten Gülbe, bir hükümlünün ise eğitimini tamamlayarak hafız olduğunu kaydetti.