Espiye'de Çevre Bilincini Artırma Etkinliği

Espiye'de Çevre Bilincini Artırma Etkinliği
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Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen etkinlik, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve ilçe genelinde önemli miktarda atık toplandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak için etkinlik yapıldı.

Espiye Belediyesince Esentepe parkında organize edilen etkinlikte çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 470 kilogram atık pil ve 740 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını söyledi.

Karadere, çevreye zarar veren atıkların doğru şekilde geri kazanımlarının sağlandığını, halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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