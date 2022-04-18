Espiye'de 160 aileye gıda yardımı ulaştırdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Espiye Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar, gazetecilere, kampanya kapsamında 160 aileye gıda paketlerinin ulaştırıldığını söyledi.

Destek olan hayırseverler ile müftülük görevlilerine teşekkür eden Çınar, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Oruç, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiriyor. Bizler de kardeşlerimizin ihtiyacını gidermek için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz milletimizin hizmetindeyiz." diye konuştu.

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