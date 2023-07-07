Espiye Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Espiye Belediyesi, yollarda bakım ve onarım, asfaltlama ile beton dökümü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Karadere, çalışmaların ilçedeki ulaşımı daha iyi hale getireceğini belirtti.