Espiye Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor
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Espiye Belediyesi, yollarda bakım ve onarım, asfaltlama ile beton dökümü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Karadere, çalışmaların ilçedeki ulaşımı daha iyi hale getireceğini belirtti.
Espiye Belediyesi'nce yollarda bakım ve onarım, asfaltlama ile beton dökümü çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Mustafa Karadere, AA muhabirine, belediye sınırları içerisindeki yollarda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Çam Mahallesi'nde çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Karadere, çalışmaların tamamlandığında ilçedeki ulaşımın daha üst seviyelere ulaşacağını aktardı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel