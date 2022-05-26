Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi - Haberler

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Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Espiye Belediyesi personeline, doğal afet ve diğer durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için temel ilk yardım eğitimi verildi.

Espiye Belediyesi personeline, doğal afet ve diğer durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için temel ilk yardım eğitimi verildi.

Belediye binasında Giresun Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince, müdahale gerektirecek problem karşısında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde belediye personeline maketler üzerinde kalp masajı, suni solunum, yaralı veya hastayı taşıma teknikleri gibi konularda uygulamalar yaptırıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Espiye Belediyesi, İlk Yardım, Giresun, Güncel, Haberler

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