Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde yaban hayatı konulu panel gerçekleştirildi.

Orman yüksek mühendisi Emir Özay'ın anlatımı ve sunumuyla, ESOGÜ akademik kadrosu ve öğrencilere yönelik Türkiye'de yaşayan büyük memeli yaban hayvanları fotoğraf ve videolarla tanıtıldı.

Panel sonunda ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Özay'a teşekkür plaketi takdim etti.