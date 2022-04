EŞOFMANI YÜZÜNDEN TERK EDİLDİ, BARIŞMAYINCA DARBEDİLDİ

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dar eşofman giydiği gerekçesiyle kendisinden ayrılan nişanlısı Can K.(36)'nın barışma teklifini kabul etmediği için darbedildiğini öne süren D.I. (22) şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Can K., ifadesinden sonra serbest kaldı. Olayı anlatan D.I., "Elimde darp raporum var, çenem kırık, bir ameliyat olmam gerek" diye konuştu.

Olay, 3 Şubat perşembe günü Gaziosmanpaşa'da bir sitenin otoparkında meydana geldi. D.I.'nın iddiasına göre, nişanlısı Can K. vücut hatlarını belli eden dar eşofman giydiği gerekçesiyle kendisinden ayrıldı. Ancak Can K. bir süre sonra barışma teklif etti. D.I. barışmayı kabul etmeyince darbedildi.

"EŞOFMAN GİYİYORUM DİYE AYRILDI"

Eski nişanlısının, vücut hatlarını gösteren bir eşofman giydiği için kıskançlık gerekçesiyle kendisinden 9 ay önce ayrıldığını ileri süren D.I., "Köpeğimi gezdiriyordum ve üzerimde gri bir eşofman vardı. Beni öyle görünce parmağımdan yüzüğümü aldı ve öyle ayrıldık. İki yıla yakın nişanlı kalmıştık. Düğüne bir buçuk ay kala benden ayrıldı" dedi.

"İFADE VERİP SERBEST KALDI"

Olay gününü anlatan D.I., olay gecesi eski nişanlısı Can K.'nın ofisine gelip barışma teklif ettiğini, reddedince kendisini öldüresiye dövdüğünü söyledi. Can K.'nın kendisini kaçırdığını ve cep telefonunu zorla aldığını anlatan D.I., "Telefonumu alıp beni videoya çekti. Sonra da videoyu kalıcı olarak sildi. Hayatımda başka biri olduğunu iddia etti. Telefonuma baktı, bir şey bulamayınca iyice delirdi. Daha önce onu hiç böyle görmedim. O gece de farklı bir şey kullandığını düşünüyorum. Beni otobana çıkardı, yarım saatlik yolu iki saatte geldi. Benim bir ayağım araç kapısının dışındaydı. Amacı beni öldürmekti ama yapmadı. Saçımdan tutup sürükledi. Beni ailemin yaşadığı evin kapısına bıraktı. Ailem beni kan revan içinde görünce çok kötü oldu. Can K.'den şikayetçi oldum, adli işlem başlatıldı ama, ifadesini verip serbest kaldı. Üç ay uzaklaştırma kararı verildi. Davanın duruşması 22 Ekim'de yapılacak. Elimde darp raporum var, çenem kırık, bir ameliyat olmam gerek" diye konuştu.

"YAŞADIKLARIMDAN SONRA, BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Can K.'nın babasının birkaç kez evlerine gelerek şikayeti geri almasını istediğini söyleyen D.I., "Davanızı geri çekin dediler ama, biz kesinlikle kabul etmedik. Böyle giderse kötü olur, iki taraf için de kötü olmasın dediler. Zaman zaman tehdit içerikli mesajlar atıldı" dedi. Tüm bu yaşananlardan sonra eski nişanlısının babası tarafından şikayet edildiğini de ifade eden D.I., kimliği belirsiz kişiler tarafından iş yerlerine saldırılar olduğunu ve bu olaylardan kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi. D.I., "Babası beni sorumlu tutuyor, şikayetçi olmuş" dedi. Öte yandan Can K.'ın da eski nişanlısının yönlendirmesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi olduğu öğrenildi.

