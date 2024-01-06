Esneyurt'ta TIR Şoförü İş Yerinden Çıkarken Güvenlik Görevlisini Ezdi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde taşımacılık hizmetleri sağlayan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ali D., 47 PS 433 plakalı TIR'la iş yerinden çıkmak için manevra yaptığı sırada, kulübenin yan tarafında bulunan güvenlik personeli Ali Tangan'ı görmedi. Ali Tangan, güvenlik kulübesi ve TIR arasında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tangan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç organlarının hasar gördüğü ve iç kanamasının olduğu öğrenilen Tangan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken hastanede yapılan incelemelerin ardından Tangan'ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel