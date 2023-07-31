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Esneyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Esneyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırıya yardım ettiği öne sürülen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ESENYURT'ta 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı tekel bayisindeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 3 oldu. Gözaltına alınan H.A.'nın şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü.

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli H.A Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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