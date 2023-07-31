Esneyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Esneyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırıya yardım ettiği öne sürülen bir şüpheliyi gözaltına aldı.