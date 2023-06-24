Esneyurt'ta silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Esneyurt'ta kız arkadaşı ile tartışan bir kişi, olaya müdahale eden bir kişiyle silahlı kavga etti. Kavga sırasında bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

ESENYURT'ta iddiaya göre kız arkadaşı ile sokakta tartışan Vahit Y., bu sırada olaya müdahale eden Özer Ç. ile kavga etti. Silahların kullanıldığı kavga kameraya yansırken, kavgada Özer Ç. hayatını kaybetti, Vahit Y. ise kendi silahı ile yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Vahit Y., kız arkadaşı ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşına şiddet uygulayan Vahit Y.'yi gören Özer Ç. ise olaya müdahale etti.

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