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Esneyurt'ta Polislerin Üzerine Yürüyen Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

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Esneyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için gelen polis ekiplerinin üzerine yürüyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Şüphelinin 18 suç kaydı olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'ta iki grup arasında kavgayı ayırmak için ikinci kez gelen polis ekiplerinin üzerine yürüyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, 3 kişinin gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 20.20 sıralarında Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında telefon hırsızlığı nedeniyle kavga çıktı. Olay yerine gelen polislerin ayırdığı grup ekipler gittikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Olay yerine tekrar gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak istediği sırada grup içinde bulunan Erol Y. elindeki silahla polislerin üzerine yürümeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri hava ateş ederek Erol Y.'yi uyardı. Erol Y. kaçmaya başladığı sırada polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Erol Y.'nin 18 suç kaydı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ayağından yaralanan Erol Y. ile abisi ve bir yakını gözaltına alındı. Erol Y.'nin ateş etmesi ve polis ekiplerinin Erol Y.'yi ayağından vurma anı güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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