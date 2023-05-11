Esneyurt'ta Metruk Binada Yangın Çıktı

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Zafer Mahallesi 146'ıncı sokakta bululan 4 katlı metruk binada çıktı. Daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenilen binanın çatı katının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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