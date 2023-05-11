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Esneyurt'ta Metruk Binada Yangın Çıktı

Esneyurt'ta Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Esneyurt'ta önceden iş merkezi olarak kullanılan 4 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

ESENYURT'ta önceden iş merkezi olarak kullanılan 4 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Zafer Mahallesi 146'ıncı sokakta bululan 4 katlı metruk binada çıktı. Daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenilen binanın çatı katının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Çatı katında çıkan yangın

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zafer Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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