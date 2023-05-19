Esneyurt'ta Kamyonetin Aküleri Çalındı

Esneyurt'ta oturan Cevat İlkan'ın kamyonetinin aküleri bir ayda ikinci kez çalındı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta oturan Cevat İlkan'ın kamyonetinin aküleri bir ayda ikinci kez çalındı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetini park eden Cevat İlkan, sabah kamyonetinin yanına gittiğinde akülerinin çalındığını fark etti. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin yanına gelen bir kişinin, bir süre aküleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Bir ara kamyonetin yanından ayrılan şüphelinin etrafta oyalandıktan sonra yeniden kamyonetin yanına gelerek iki aküyü alarak gittiği görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden İlkan şikayetçi oldu.

RAMAZAN AYINDA DA BU HIRSIZLIKLA KARŞILAŞTIK

Kamyonetinde bulunan akülerin bir ayda iki kez çalındığını belirten Cevat İlkan, Sabah saat 06.15 sıralarında, akümüz çalındı. Ramazan ayında da yine bu hırsızlıkla karşılaştık. Bu ikinci oldu. Devletimizin bu konuya el atmasını bekliyoruz. Geçen sefer iki tanesini 4 bin 500 liraya aldık. Kim olduğunu bilmiyoruz dedi.