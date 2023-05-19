Esneyurt'ta kamyonetin aküleri çalındı

Esneyurt'ta bir kişinin kamyonetinin aküleri çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin sahibi şikayetçi oldu.

ESENYURT'ta oturan Cevat İlkan'ın kamyonetinin aküleri bir ayda ikinci kez çalındı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetini park eden Cevat İlkan, sabah kamyonetinin yanına gittiğinde akülerinin çalındığını fark etti. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin yanına gelen bir kişinin, bir süre aküleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Bir ara kamyonetin yanından ayrılan şüphelinin etrafta oyalandıktan sonra yeniden kamyonetin yanına gelerek iki aküyü alarak gittiği görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden İlkan şikayetçi oldu.

"RAMAZAN AYINDA DA BU HIRSIZLIKLA KARŞILAŞTIK"